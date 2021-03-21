Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 14:52

МЧС Ленобласти объявило штормовое предупреждение

В регионе ожидается усиление ветра
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
КомментироватьОставить комментарий

МЧС просит быть осторожнее

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МЧС Ленинградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Конкретные районы спасатели не указывают, поэтому быть внимательнее стоит жителям всех городов и поселков. В ближайшее время ожидаются сильные порывы ветра.

- 21 марта на территории Ленинградской области, начиная с 16-19 часов, ожидается усиление ветра 15-16 метров в секунду, - гласит штормовое предупреждение.

Спасатели уточняют, что повышается вероятность ЧП. Будьте осторожны. От выхода на лед лучше воздержаться, также стоит избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

- Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов), - добавляют в МЧС.