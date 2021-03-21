Власти Петербурге рассказали, как преобразят береговую линию в парке 300-летия

Береговую линию планируют благоустроить Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге намерены преобразить береговую линию в парке 300-летия. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, он уже обсудил проект с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

- Преобразим береговую линию в парке 300-летия. Рядом с Лахта-центром появятся спортивные и рекреационные площадки и благоустроенный пляж, - сообщил Беглов. - Также «Газпром» возведет в Петербурге 11 новых физкультурно-оздоровительных комплексов и спорткомплекс с гимнастическим залом.

Точные даты проекта пока не называются. Также губернатор рассказал о строительстве «Острова фортов» в Кронштадте. Там планируют реконструировать дороги и построить новую развязку с КАД.