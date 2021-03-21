Очевидцы опубликовали видео новорожденных тюленей на Финском заливе

Тюлени отдыхают на льду Фото: vk.com/sealrescue

За жизнью серых тюленей на Финском заливе следят многие горожане. То и дело появляются сообщения о спасении нерп или рождении нового потомства. Сейчас очевидцы сняли новое видео, на котором запечатлели около десятка новорожденных малышей. Кадрами они поделились в группе "Спасение тюленей".

- Смотри, некоторые уже меняют окрас, - комментируют авторы видео. - Хорошее местечко они себе нашли, прямо детский сад тут у них!

На кадрах запечатлен торос, на котором отдыхают тюлени. Судя по видео, с малышами все хорошо. Помощь им не требуется.