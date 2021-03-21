Участник драки у больницы в Петербурге рассказал суду, почему зарезал подростка ножом

Обвиняемый признал вину частично Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге суд арестовал 21-летнего парня по фамилии Царенков, обвиняемого в убийстве 17-летнего подростка в поселке Понтонный. Конфликт произошел ночью возле городской больницы. По словам парня, перед ссорой он пил пиво и виски. Будучи пьяным, он встретил компанию знакомых, среди которых и была будущая жертва. Подросток якобы стал ссориться и предложил решить конфликт дракой.

- Царенков согласился, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Они зашли за угол дома, обсудили дальнейшую драку, подросток предложил Царенкову снять куртку, что он и сделал. Как пояснил Царенков, подросток нанес удар первым, Царенков упал, подросток сел сверху и начал его бить. Царенков просил дать ему возможность встать, но противник начал его душить. После этого Царенков достал нож "Mr. Blade Shifter", который носит с собой для хозяйственных нужд, и нанес два удара в правую ногу. Подросток не остановился, Царенков нанес удар по телу, куда именно не помнит.

После этого подросток, по словам Царенкова, перестал его бить, упал и потерял сознание. Нападавший якобы предложил ему свою помощь, но тот не реагировал. Поэтому он испугался и убежал с места преступления. Свой нож он выкинул, телефон потерял.

Обвиняемый заявлял, что не убивал парня, а превысил пределы необходимой самообороны. Он просил отправить его под домашний арест. Но суд отказал.