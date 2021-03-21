Суд отказал следствию в ограничении свободы гендиректора «Петростроя»

Суд не увидел причин для наложения запретов на коммерсанта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге задержанного в Пулково на пути к самолету гендиректора "Петростроя" доставили в суд. Бизнесмен собирался вместе с семьей улететь в Африку, однако его остановили. Силовики просил Фемиду наложить запрет действий на коммерсанта. Однако в суде не нашли причин для этого.

- Гендиректор компании и его защитники возражали, полагая, что у следствия не имелось никаких оснований для задержания, на момент задержания он не имел меры пресечения, которую он мог бы нарушить, - сообщили объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, неоднократно приостанавливалось, по иным уголовным делам, о которых говорит следователь, гендиректор "Петростроя" не привлекается.

Суд не увидел в материалах, предоставленных следствием, нарушений закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Также представители Фемиды уточнили, что не видят доказательств того, что коммерсант пытался скрыться. Никакой меры пресечения в отношении топ-менеджера не было, обвинение ему не предъявляли.