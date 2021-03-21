В Красном селе отключили светофор, который мог стать причиной смерти собаки от удара током

В причинах смерти собаки разбираются рабочие Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в Красном селе перестал работать светофор, который, по версии очевидцев, стал причиной смерти собаки. Питомец гулял с ребенком, когда его поводок запутался вокруг стойки светофора. После этого собака упала и стала биться в конвульсиях. Она умерла на глазах у подростка. Что стало причиной ее смерти, пока точно неизвестно. Но местные жители считают, что она скончалась от того, что светофор был неисправен и ударил ее током.

- Мы получали информацию о происшествии с собакой, - пояснили "КП-Петербург" в диспетчерской Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. - Сейчас мы отключили светофор, его проверяют. Что именно произошло, мы разбираемся.

По версии очевидцев, у светофора была сломана изоляции. Среди местных жителей нашлись еще двое, которые сообщают о том, что ранее светофор уже бил собак током. Другие считают, что причиной смерти собаки стали проблемы с сердцем или сосудами.