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Происшествия21 марта 2021 20:34

Прокуратура разбирается во взрыве самогонного аппарата, от которого пострадала трехлетняя девочка

Также в больницу были доставлены двое взрослых
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Прокуратура проводит проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Колпинского района начала проверку после взрыва самогонного аппарата на улице Пролетарская в Санкт-Петербурге. Ударной волной в двух комнатах выбило стекла, пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, среди них трехлетняя девочка.

- Произошла разгерметизация самогонного аппарата, - сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Прокуратура проверит соблюдение законодательства при исполнении в семье обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также по созданию надлежащих условий жизни ребенка.

Прокуратура также проверит, насколько законно хозяева квартиры пользовались самогонным аппаратом.

Среди пострадавших также женщина, ее сожитель и дедушка ребенка.

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