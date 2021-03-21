Прокуратура разбирается во взрыве самогонного аппарата, от которого пострадала трехлетняя девочка

Прокуратура проводит проверку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Колпинского района начала проверку после взрыва самогонного аппарата на улице Пролетарская в Санкт-Петербурге. Ударной волной в двух комнатах выбило стекла, пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, среди них трехлетняя девочка.

- Произошла разгерметизация самогонного аппарата, - сообщают в прокуратуре Санкт-Петербурга. - Прокуратура проверит соблюдение законодательства при исполнении в семье обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также по созданию надлежащих условий жизни ребенка.

Прокуратура также проверит, насколько законно хозяева квартиры пользовались самогонным аппаратом.

Среди пострадавших также женщина, ее сожитель и дедушка ребенка.