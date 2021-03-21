Синоптик рассказал, когда весна в Петербурге вступит в свои права и принесет тепло

В город возвращается весна Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург на следующей неделе ждет настоящая весенняя погода. После капризов природы, завалившей город снегом, в Северную столицу возвращается тепло. Самое главное, что осадков в городе ждать не стоит.

- Соскучились по теплу? Начинаем весну! - объявил ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус на своей странице в соцсети. - В Санкт-Петербурге во вторник уже до 6 градусов тепла, далее до конца недели до 9 градусов тепла и преимущественно без осадков.

Однако начало рабочей недели у петербуржцев будет все же непростым. Сотрудники МЧС предупредили горожан о надвигающейся на городе метели. 22 марта в Северной столице ожидается мокрый снег и сильные порывы ветра.