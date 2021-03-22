Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на «Сортавале»

Проезд по трассе полностью перекрыт. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Один человек стал жертвой серьезной аварии, которая произошла на трассе А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Утром у поселка Соловьевка столкнулись два грузовика и «Рено Логан».

- В 05:05 22 марта поступило сообщение о ДТП по адресу: Приозерский район, трасса А-121. На устранении последствий аварии работали дежурные смены 113 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области и поисково-спасательного отряда города Приозерск (10 человек, 2 единицы техники), - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Чуть ранее Управление федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад» отмечало, что ДТП произошло около 6 часов утра. В результате происшествия было полностью перекрыто движение по трассе.

- Объезд возможен через населенный пункт Соловьевка, затора нет. Имеется информация о том, что в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадало, - сообщает пресс-служба УПРДОРа.

По другим данным, количество жертв увеличилось до двух человек.

Сейчас на месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, МЧС и представители обслуживающей дорогу подрядной организации.