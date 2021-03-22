Вечный огонь в Красном Селе опять потушили снежками

Полиция ищет школьников, потушивших Вечный огонь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Третий раз за последнее время погас Вечный огонь, установленный в Верхнем парке в Красном Селе. И снова пламя забросали снежками неизвестные подростки. ЧП произошло в минувшее воскресенье.

- 21 марта в 16:39 в полицию поступило сообщение о том, что в Верхнем парке неизвестные затушили пламя Вечного огня. Информация была незамедлительно передана в специализированную службу, специалисты которой за короткое время восстановили горение огня, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения стражи порядка установили, что пламя затушили снегом подростки. Нахулиганив, школьники сбежали с места инцидента. Сейчас нарушителей порядка ищет полиция.

Напомним, что такой же случай в Красном Селе произошел в декабре 2020 года. А в феврале 2021-го горелка «утонула» из-за растаявшего снега.

Инциденты со снежками происходили и в Петербурге, на Марсовом поле.