Авиакомпания Air France вновь начала летать из Петербурга в Париж

Из Пулково вновь можно улететь в Париж. Но не всем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Французская авиакомпания Air France возобновила полеты из Парижа в Петербург и обратно. Пока что рейсы будут выполняться лишь раз в неделю, по субботам, но впоследствии возможно увеличение из количества в зависимости от пассажиропотока.

- Полеты будут выполняться еженедельно по субботам на воздушных судах Airbus A319 и A320. Согласно расписанию, прибытие в Санкт-Петербург запланировано на 14:50, вылет из аэропорта Пулково — в 15:45. Начиная с 3 апреля 2021 года, расписание следующее: прилет в аэропорт Пулково — в 14:20, вылет из Санкт-Петербурга — в 15:15, - сообщает пресс-служба Пулково.

Первый рейс уже выполнен 20 марта, второй назначен на 27 число.

Впрочем, возобновление прямого авиасообщения со столицей Франции не означает открытия границ. Попасть в эту страну могут далеко не все, а конкретно: граждане Франции, стран Европейского союза и приравненным к ним государств, их супруги и дети.

Россиянам разрешен транзит через аэропорт Франции при пути на родину или в страну пребывания при предъявлении вида на жительство. Всем пассажирам старше 11 лет для посадки в самолет нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятого не более чем за 72 часа до выезда, на английском или французском языках.