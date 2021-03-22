Более 11 тысяч человек обследовали на коронавирус последние сутки в Петербурге

Число обследований на ковид сократилось вдвое по сравнению с будними днями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 11 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Данные по обследованиям приводит городской Оперативный штаб, мониторящий ситуацию с распространением ковида в Северной столице.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11 245 человек. Обработано 4136 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Это вдвое меньше, чем в будни.

Также с горожанами продолжают работать волонтеры. За вчерашний день выполнено 6280 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым петербуржцам.

А при помощи благотворителей из продовольственного фонда малоимущим продолжают раздавать продуктовые наборы. В них входят: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).