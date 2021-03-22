Петербурженка проиграла суд против ветклиники после смерти своего кота

Петербурженка проиграла суд против ветеринарной клиники после смерти своего кота Василия Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в понедельник, 22 марта 2021 года, женщина проиграла суд против ветеринарной клиники после смерти своего кота. У петербурженки был 12-летний кот по имени Василий. Она заметила, что любимец начал постоянно чесать ухо, и 30 июля 2019 года отнесла его к ветеринарам. Кота осмотрели, почистили ухо и закапали лекарство. Однако состояние его лишь ухудшилось.

- После нескольких процедур в ветклинике коту стало хуже. Он забился в шкаф, у животного начались судороги. Женщина начала звонить в клинику, но ей никто не ответил. Тогда она вызвала на дом врача из другого учреждения. Прибыв на место, медик начал проводить реанимацию. Судороги не проходили и кот умер в ночь на 6 августа, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В конце сентября петербурженка обратилась в клинику с претензией и потребовала возместить ей 12 тысяч рублей, потраченные на лечение, а также возместить моральный ущерб. Расходы клиника вернула, однако платить свыше не стала. После этого женщина и обратилась в суд.

Суд провел экспертизу, которая заключила, что коту была оказана правильная помощь, но проведено недостаточное обследование. В итоге суд отказал убитой горем хозяйке и взыскал 30 тысяч рублей за проведенную экспертизу.