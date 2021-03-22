Названо, кто сможет улететь в Париж из Петербурга и что для этого надо

Сесть на самолет до Парижа смогут далеко не все петербуржцы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Национальный французский авиаперевозчик Air France вновь начал выполнять рейсы из Парижа в Петербург и обратно. Первый полет уже состоялся 20 марта. Впрочем, попасть на борт лайнера смогли «далеко лишь не все» - ограничения на въезд в Европу все еще действуют. «Комсомолка рассказывает, то может улететь во Францию и что для этого надо.

- Обращаем внимание, что въезд на территорию Франции разрешен отдельным категориям пассажиров: гражданам Франции, стран Европейского союза и приравненным к ним, а также их супругам и детям. Гражданам России разрешен транзит через аэропорт Франции на родину, в страну пребывания при предъявлении вида на жительство или в страну, не входящую в европейское пространство, - уточняет пресс-служба Пулково.

При этом, даже для транзитных пассажиров (кроме детей до 11 лет) нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Причем с переводом на французский или английский язык. Без этого человека просто не пустят на борт самолета.

Тот, кто летит не транзитом, по прибытии во Францию будет отбывать 7-дневный карантин.