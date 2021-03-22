Потепление до + 9 градусов обещают в Петербурге метеорологи

Еще немного потерпеть и все: весна. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Резкое и заметное потепление идет на Петербург. Благодаря циклону, температура во городе поднимется до +9 градусов. Все произойдет уже скоро. С этого момента и начнется долгожданная климатическая весна.

- Соскучились по теплу? Начинаем весну! В Санкт-Петербурге во вторник уже +4…+6, далее до конца недели +6…+9 градусов и преимущественно без осадков, - написал в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

В разговоре с «Комсомолкой» метеоролог отметил, что нынешний март не стал холодным, даже если это показалось жителям города. Средняя температура «по больнице» оказалась ровно той, что должна быть по климатической норме.

Прошедшее в выходные похолодание окажется последним, но небольшие минусовые температуры в ночное время еще возможны.

Отметим, что 22 марта синоптики обещают в Петербурге и Ленобласти мокрый снег и до +3 градусов.