Число новых случаев заражения коронавирусом снизилось в Петербурге на 22 марта 2021 года

Еще 865 человек заразились коронавирусом в Петербурге на 22 марта 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные на утро понедельника, 22 марта 2021 года. В Санкт-Петербурге наблюдается тенденция по снижению интенсивности распространения инфекции. В минувшую пятницу, 19 марта, в городе впервые с 1 ноября было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. Пока что нового роста заболеваний не наблюдается.

- За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 865 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе заболели 387 845 человек, - рассказали в оперштабе.

Правда, за выходные резко упала статистика по выписке больных. Если до субботы ежедневно выздоравливали по 1-2 тысячи человек, то на 22 марта выписаны всего 245 пациентов. За все время - 337 800 человек. Также за год эпидемии в Петербурге умерли 11 952 человек, 35 за последние сутки.