Одноногий мужчина всадил нож в живот своему другу в Ленобласти

Безногий инвалид пырнул ножом в живот своего друга в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Выборг Ленинградской области полиция задержала одноного мужчину, пырнувшего ножом в живот своего друга. Однако стражам порядка он попытался все выдать за несчастный случай, представив приятеля незнакомцем. В двенадцатом часу ночи в воскресенье, 21 марта 2021 года, в экстренную службу позвонил 48-летний хозяин квартиры в доме на Северной улице, который заявил, что на него напал какой-то мужчина.

- Прибыв на место полицейские нашли 65-летнего мужчину с ножевым ранением в животе. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что раненный в тот вечер был в гостях у своего друга, безработного инвалида второй группы - у мужчины нет левой ноги. Они выпивали, слово за слово, началась ссора и безногий хозяин напал с ножом на гостя.

Подозреваемого отправили под стражу. Ранее он уже был судим за вождение в пьяном виде и кражу. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.