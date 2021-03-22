17-летнюю девушку засыпало упавшим с крыши снегом в Выборге

Упавший с крыши снег повредил плечо 17-летней школьнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Упавший с крыши снег травмировал 17-летнюю жительницу Выборга. Инцидент произошел в старинном городе утром 22 марта. Девушку госпитализировали, но потом отпустили лечиться домой. А местное управление СК начал проверку по факту происшествия.

- Следственным отделом по городу Выборг проводится доследственная проверка по факту схода снега с крыши дома по Ленинградскому шоссе и падения его на проходящую по тротуару 17-летнюю девушку. У потерпевшей диагностирован ушиб плеча, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

После оказания врачебной помощи девушку отправили на амбулаторное лечение. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Решение о возбуждении уголовного дела и определение виновных и привлечение их к ответственности будет принято по результатам проверки Следственного комитета.