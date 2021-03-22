Больше 12 см снега выпало за третью весеннюю неделю в Петербурге

12 сантиметров снега выпало в Петербурге с 15 по 21 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

Зима надолго задержалась в Санкт-Петербурге. За минувшую неделю с 15 по 21 марта 2021 года в городе выпало более 12 сантиметров снега. Мокрый снегопад ожидается и в понедельник, 22 марта. Однако уже на неделе температура поднимется выше нуля градусов.

- За за третью весеннюю неделю в Санкт-Петербурге выпало свыше 12 сантиметров снега, всего за зиму – более 183 сантиметров. Дорожные предприятия с начала холодного сезона вывезли из города почти 1,4 млн кубометров снега, - рассказали в комитете по благоустройству.

В понедельник в Петербурге температура с ночного минуса поднимется до плюс 1 градуса. Возможно выпадем мокрый снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Дорожные службы продолжают чистить проезжую часть и тротуары, вывозить снег и мусор. Улицы посыпают песко-соляной смесью от гололеда.

Добавим, что уже 23 марта в Петербурге должно потеплеть до плюс 6 градусов, а до конца недели температура поднимется до плюс 6-9 градусов тепла.