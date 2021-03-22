Четверо детей пропали без вести в Петербурге за сутки

Четыре подростка пропали без вести в Петербурге 21 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшее воскресенье, 21 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге без вести пропали четверо детей. Двое из них сбежали из детского дома в Пушкинском районе, еще двое затерялись где-то в городе.

- Около двух часов дня в воскресенье две девочки 13-ти и 14-ти лет сбежали из детского дома в городе Пушкин. Известно, что ранее они неоднократно уходили, обе состоят на учете в психоневрологическом диспансере, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отметим, что на минувшей неделе из этого же интерната сбежали еще четыре девочки. Двум из них по 14 лет, одной 13 и еще одно1 11 лет.

Еще одну 16-летнюю девочку, которая ушла из дома на набережной Мойки, объявила в розыск мама. 9-классница пропала около трех часов дня в воскресенье.

Также около часа ночи в воскресенье ушел из дома 14-летний мальчик, проживающий на 13-линии Васильевского острова. Ранее парень никогда не уходил из дома.

Всех подростков на данный момент разыскивает полиция.