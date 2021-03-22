24,5 тонны сыра из Швейцарии задержали на таможне в Петербурге

Почти 25 тонн швейцарского сыра не пустили в Петербург. Фото: СЗТУ

Почти 25 тонн отборного швейцарского сыра не пустили в Петербург сотрудники Балтийской таможни. Груз, пришедший в Северную столицу на пароме, было решено не пускать на территорию России. Причиной стали проблемы с маркировкой.

- На таможенный пост Бронка Балтийской таможни поступило три партии сыра из Швейцарии, на пароме, в рефрижераторных полуприцепах. В ходе проведения таможенного досмотра на сыре были обнаружены клейма, отличающиеся от указанных на этикетках к сыру, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Инспекторы таможенного поста усмотрели, что отдельных головках сыра клейма были плохо читаемы или затерты. Поскольку это могло означать, что в кузовике грузовиков лежит не тот груз, который был оформлен по документам, всю партию товара решили задержать.

Но, в отличие от изъятой санкционки, швейцарский сыр не сожгли, а просто отправили назад поставщику. Все 24 521,3 килограмма.