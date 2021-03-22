Петербуржцам рассказали, ждать ли нашествия комаров нынешними весной и летом

От летней погоды зависит количество комаров на улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже совсем скоро в Петербург придет потепление и долгожданная климатическая, а не только календарная весна. В связи с этим некоторые горожане опасаются, что на улицах и в домах массово расплодятся комары, которые живут в подвалах многоэтажек. Будет ли нашествие, или нет, ответили эксперты.

- Если весна будет поздней и медленной, то ни к каким последствиям это не приведет. Если резко наступит потепление, да еще и с теплыми дождями, то что-то может появиться, - рассказал директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян «Невским новостям».

Впрочем, пока Петербург не превратился в тропики с жарким и влажным климатом, ни о каком нашествии кровососущих насекомых речи не идет.

В обычном варианте петербургские комары появляются в начале-середине июня, а их количество будет зависеть от летней погоды.