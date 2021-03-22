Петербуржца осудили на 7 лет за жестокое убийство матери, труп которой он прятал в садовой бочке

За жестокое убийство матери петербуржца осудили на семь лет Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 22 марта 2021 года, вынес решение по делу об убийстве женщины родным сыном. Трагедия произошла в с 17 по 26 февраля 2019 года на садовом участке в СНТ "Константиновка", в Горелово.

- Мужчина с матерью находились на даче. У них началась ссора. Тогда петербуржец сначала избил женщину, после ударил ножом в живот. Чтобы закончить начатое, мужчина схватил мать за шею и стал душить до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни, - рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Когда женщина умерла, сын спрятал ее труп в садовую бочку. 28 февраля он достал тело, еще больше разрезал рану на животе, засунул туда строительные перчатки, после чего погрузил труп матери в машину, отвез к мосту через реку Ижора и сбросил тело в воду.

Петербургский суд назначил мужчине наказание в виде семи лет в колонии строгого режима.