Депутаты рассмотрят закон о приравнивании к блокадникам жителей бывших населенных пунктов Ленобласти

Жителей бывших поселков Ленобласти признают блокадниками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания рассмотрят поправки в «Социальный кодекс» города, которые должны позволить устранить несправедливость, существующую уже многие года. Речь идет о жителях населенных пунктов, переживших блокаду, но ставших частью Петербурга лишь после войны. Им социальные выплаты не положены из-за «дыры» в законе.

- В тиски блокады наряду с территорией Ленинграда попали многие пригороды и населенные пункты, относившиеся в то время к Ленинградской области. На долю тех, кто жил и родился там в блокадные годы, выпали тяжелейшие испытания. Эти люди, дети войны, ежедневно находились буквально на переднем крае обороны осажденного города, - заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Получилось, что Ленобласть поддерживает своих блокадников, Петербург - своих, а эти люди остались без мер социальной помощи. Именно этот недочет должны устранить поправки в городской закон.

Отметим, что на существующую несправедливость от блокадников поступило около 40 жалоб.