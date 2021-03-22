Стало известно, какое место в экологическом рейтинге страны занял Петербург

Петербург занял девятое место в экологическом рейтинге России Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Организация "Зеленый патруль" опубликовал национальный экологический рейтинг России по итогам зимы 2020-2021 года. Так, Санкт-Петербург занял в нем девятое место, уступив лидерство Тамбовской области, Алтаю, Москве и многим другим. Список составляется на основе промышленно-экологических, социальных и природоохранных событий, произошедших за сезон.

- Среди плюсов, в Петербурге устранили разлив нефтепродуктов в Курортном районе, реконструировали резервуар чистой воды, выпустили сов на волю, запретили въезжать в город неэкологичным грузовикам, - говорится в отчете организации.

Также в городе работа экомобилей расширилась. Они начали принимать просроченную бытовую химию, лаки и краски. В Пушкинском районе ликвидировали свалку.

Однако есть и минусы, которые не дали Петербургу выбиться в лидеры. В городе плодятся незаконные свалки, на которые постоянно жалуются местные жители. А также в реке Дуденгорфка снова произошла "пенная вечеринка".