270 тысяч квадратных метров жилья построят в Стрельне

Крупный жилой квартал появится в стрельне. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый крупный жилой комплекс появится на 59 гектарах земли в районе Стрельны. Территорию, ограниченную проспектом Буденного, Красносельским шоссе, перспективным продолжением проспекта Ветеранов и проспекта Народного Ополчения выкупил один из крупных застройщиков.

- Планируется возвести здесь около 270 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса с коммерческими помещениями. А также школу и детские сады. Застройка будет малоэтажной, высотой всего 4 этажа, - сообщает пресс-служба компании-девелопера.

Общие инвестиции в проект оцениваются в 28 миллиардов рублей, но и жилье будет не из дешевых - до Петергофа рукой подать.

Напомним, что в скором времени у Петербурга появится еще один город-спутник на 300 тысяч человек. Его построят сразу за Вантовым мостом на территории деревни Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Здесь уже начали прокладывать дороги. Также сюда хотят протянуть метро из Кудрово.