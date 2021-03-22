КАД встал в жестких пробках от Кудрово до Янино

Пробки сковали КАД в районе Кудрово. Фото: Ядекс.Карты.

Две длинные пробки во встречных направлениях собрались на отрезке кольцевой автодороги Петербурга от Кудрово и до развязки на Янино. Причиной неприятностей для автомобилистов стали аварии.

На внешней стороне пробка растянулась почти на четыре километра. Она начинается при подъезде к развязке с Мурманским шоссе и продолжается далеко за пересечение с Ленинградской улицей. На проблемном участке отмечены три аварии и дородные работы.

Навстречу затор меньше - всего 1,6 километра от выезда на КАД с проспекта Косыгина и до места очередного ДТП.

- Солнце по зеркалам слепит им или что сейчас? Да все как всегда. То солнце, то снег, то дождь, то несоблюдение дистанции или скоростного режима, - пишут возмущенные горожане в соцсетях.

Напомним, что синоптики с утра предупреждали о гололеде, а трассу «Сортавала» даже приходилось полностью перекрывать из-за смертельной аварии с двумя грузовиками.