1,5 тысячи аварийных домов расселят в Ленобласти до 2024 года

В Ленобласти расселят 1,5 тысячи аварийных многоквартирных домов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области планируется расселить более 1,5 тысячи аварийных многоквартирных домов. Этот вопрос в понедельник, 22 марта 2021 года, обсудили на совещании губернатор Александр Дрозденко вместе с председателем федерального фонда содействия реформирования ЖКХ Сергеем Степашиным и гендиректором фонда Константином Цициным.

- 91 процент квартир для переселения жителей из аварийных домов будем приобретать у застройщиков в построенных и строящихся домах. Это плюс для нас — программа выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого комплекса, заводов, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что область уже получила на расселение 50 миллиардов рублей. Ожидаются новые поступления. Планируется, что все 1503 аварийных домов будут расселены максимум в 2024 году.

Добавим, что сейчас в Гатчине уже идет строительство дома по программе переселения.