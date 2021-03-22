Новый энергоблок Ленинградской АЭС введен в промышленную эксплуатацию

Шестой энергоблок ЛАЭС пустили в промышленную эксплуатацию. Фото: vk.com/leningradaes.

Новый энергоблок Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) запущен в промышленную эксплуатацию. Торжественная церемония прошла 22 марта. Приказ введении в работу блока №6 с реакторной установкой ВВЭР-1200 этом подписал генеральный директор Концерна «Росэнергоатом».

- Это значимое событие для нашей страны и всего мирового ядерного сообщества. В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт. Он мощнее на 200 МВт, срок его жизни в два раза превышает расчетные параметры энергоблоков предыдущих серий, - сообщает пресс-служба «Росатома».

Новый энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200 - четвертый в России. Он построен по тому же проекту, что и в Беларусии, Финляндии, Венгрии, Египте.

Напомним, что его предшественник , энергоблок №2 с реактором РБМК-1000, был остановлен в ноябре 2020 года после 45 лет службы.

Сейчас ЛАЭС - единственная атомная станция в России, где одновременно работают реакторы двух типов.