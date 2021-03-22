Более 1,2 тысячи ДТП произошло за выходные в Петербурге и Ленобласти

За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло более 1,2 тысячи ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие выходные с 19 по 21 марта 2021 года в Санкт-Петербурге произошло очень много ДТП - 1241 авария. Большинство происшествий оказались не очень серьезными, владельцы авто отделались лишь помятыми бамперами и царапинами на машинах. Однако не обошлось и без трагедий.

- 42 ДТП произошло с пострадавшими. В результате аварий пострадали 56 человек, среди которых пятеро детей. Погибли два человека - один в Петербурге, второй в Ленинградской области, - рассказали в управлении ГИБДД по Северной столице и 47-му региону.

Так, одно из смертельных ДТП произошло в ночь на пятницу, 19 марта, на трассе "Нарва" в Волосовском районе. Водитель "Митсубиси" сбил на дороге мужчину, который умер еще до приезда скорой.

Также за эти дни сотрудники ГИБДД задержали 108 пьяных водителей, 54 из них отказались пройти медосвидетельствование.