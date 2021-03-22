МЧС попросило рыбаков перестать выходить на лед в Ленобласти

Рыбакам Ленобласти напомнили о запрете выхода на лед Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник отдела безопасности на воде главного управления МЧС по Ленинградской области Алексей Зыбцев в понедельник, 22 марта 2021 года, обратился к рыбакам с просьбой перестать выходить на лед. В регионе теплеет, ледовый покров стал тоньше, часто льдины отрываются и уплывают. Все это очень опасно для жизни.

- Только за март текущего года было спасено более 100 человек с оторвавшихся ледяных полей. Задействованы значительные силы и средства. В том числе вертолеты и суда специального назначения, - рассказал Зыбцев.

В МЧС напомнили, что на данный момент по Ленобласти действует запрет выхода на лед на всех водоемах. Нарушителям грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей.

Также рыбакам рассказали, что выходить на лед можно только если он толщиной не менее 10-12 сантиметров. Кроме того, лед всегда непрочный в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.