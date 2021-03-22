9-летняя девочка без вести пропала в Петербурге

В Петербурге разыскивают без вести пропавшую 9-летнюю девочку / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге без вести пропала девятилетняя девочка. Маленькая Ева исчезла в понедельник, 22 марта 2021 года. Родные сразу же забили тревогу, обратились в полицию, а также за помощью к волонтерам организации "Лиза Алерт". Последние уже разослали ориентировку по социальным сетям, а также организовали сбор активистов на поиски ребенка.

- Девочка пропала в городе Пушкин. Рост ребенка около 120 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-карие. Из особых пример - носит очки, - рассказали поисковики.

Девочка пропала в городе Пушкин, поиски ребенка начались с 16 часов дня / Фото: Лиза Алерт

В день пропажи девочка была одета в темно-синюю куртку с цветами, черные штаны, красные валенки и темно-зеленую шапку.

Активисты с 16:20 часов приступили к поискам в Пушкине. Всех, кто видел девочку или знает, где она может находится, просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.