Движение по трассе "Кола" в сторону Петербурга перекроют с 23 марта на три дня

На трассе "Кола" перекроют одну полосу движения в направлении Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На трассе "Кола" в сторону Санкт-Петербурга частично перекроют движение. Как рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в течение трех дней с 23 по 26 марта 2021 года на участке дороги, где проходит мост через скотоперегон, будет закрыта одна из полос движения.

- В связи с производством работ по ремонту пришовной зоны существующего деформационного шва, в период с 23 по 26 марта 2021 года будет перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт Петербурга - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Отметим, что на данном участке трассы "Кола" всего четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На период перекрытия одной полосы, по оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.