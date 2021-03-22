«Галамарт» объявил новую акцию: -30% на кастрюли и сковороды. Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Если вы до сих пор готовите на старой посуде, чей «срок» уже давно вышел, если цените удобство в готовке или просто ищете подарок для знакомых кулинаров – «Галамарту» есть, что вам предложить. С 24 по 31 марта на кастрюли VETTA коллекции «Бирмингем» и сковороды SATOSHI коллекции «Стоун» будет действовать скидка -30%.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Итак, кастрюли. Их можно взять в разном объеме, в зависимости от того, на сколько людей вы обычно готовите. Они выполнены из нержавеющей стали, оснащены многослойным капсульным дном и мерной шкалой на внутренней стенке. Подходят для всех типов плит, можно мыть в посудомоечной машине – в общем, такие кастрюли поистине универсальны.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Ну а сковороды «Стоун» обещают стать вашими кухонными любимцами: очень удобные, за счет антипригарного покрытия под мрамор еда не пригорает и не прилипает, а литой алюминий обеспечивает равномерное приготовление блюд. Также подходят для индукционных плит, можно мыть в посудомойке.

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Можно выбрать также модель с высокими стенками (и использовать в качестве сотейника).

Фото предоставлено пресс-службой «Галамарт».

Кстати, разнообразных акций в «Галамарте» очень много, и каждый день разные: следите за новостями на официальном сайте и всегда покупайте выгодно!