Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Ленобласть 22 марта

Более 4 тысяч комплектов вакцины от коронавируса поступило в Ленобласть Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградскую область наконец-то поступила новая партия вакцины от коронавируса. В понедельник, 22 марта 2021 года, регион получил 4,4 тысячи комплектов препарата. Теперь лекарство будет распределено между прививочными пунктами, чтобы обеспечить всех желающих.

- До 20 апреля в регион должно поступить в общей сложности 16200 комплектов "Спутника V", - рассказали в администрации Ленинградской области.

Напомним, что в области, так же как и Санкт-Петербурге, возник некий дефицит с вакциной в связи с высоким спросом. На утро понедельника в регионе оставалось всего 975 комплектов лекарства.

На сегодняшний день в Ленобласти от коронавируса привиты уже более 61,5 тысячи местных жителей. Из них более 3 тысяч медики, 2 тысячи сотрудники образования, 813 – работники соцзащиты и 712 – силовых структур. Два этапа прививки прошли более 37 тысяч человек.