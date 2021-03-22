Петербуржцы поддержали идею создания кодекса этики таксистов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга поддержали идею создания кодекса этики таксистов. Свое мнение горожане высказали в опросе комитета по транспорту, созданного специально к международному дню такси, который отмечается 22 марта. Петербуржцы оценили качество услуг городских перевозчиков, а также отметили, что для них важнее всего.

- Большинство горожан довольны опрятностью салонов петербургских такси, отмечают вежливость водителей. Также петербуржцы считают, что кодекс этики нужен - он поможет регулировать взаимоотношения между таксистами и пассажирами, - рассказали в комитете.

Показательно, что 96 процентов участников опроса готовы соблюдать требования кодекса этики в случае его принятия.

Петербуржцы отметили, что главная характеристика водителя такси для них - знание правил дорожного движения и аккуратность вождения.