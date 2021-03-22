Средняя зарплата в Петербурге выросла за 2020 год

За 2020 год в Петербурге выросла средняя зарплата Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в 2020 году выросла средняя заработная плата. Об этом в понедельник, 22 марта 2021 года, заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

- Средняя номинальная заработная плата с января по декабрь 2020 года составила 68 383 рублей, то есть 103,7 процента к показателям позапрошлого года. Реальная заработная плата за прошлый год составила 100,5 процента к январю-декабрю 2019 года, - пояснил Москаленко.

Номинальная зарплата - эта та сумма, которую получает работник. Реальная - определяет покупательскую способность номинальной, тое есть, сколько товаров и услуг человек смог приобрести в прошлом году, а сколько - в этом. Получается, что реальная зарплата петербуржцев не изменилась.

Также председатель комитета добавил, что уровень безработицы на конец 2020 года составил 3,2 процента, что на 2,7 процента больше, чем годом ранее. Причиной тому стала пандемия.