У Гостиного двора высадят 34 липы

Ранее на Невском проспекте у Гостинки не приживались ни липы, ни клены, ни вязы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда-то главная улица Петербурга действительно была зеленой, но сегодня от деревьев на Невском практически ничего не осталось. Вернуть растительность хотя бы к Гостиному Двору пытаются уже не первый год. Для этого без мощения оставили лунки, в которые несколько раз высаживали 44 липы – так, как это было после войны.

Но эксперимент завершился грустно. Липы быстро гибли из-за крайне сложных условий: площадь питания корней ограничена лункой, воздух в самом центре мегаполиса наполнен выхлопными газами и пылью, а земля, постоянно уплотняющаяся под шагами горожан и туристов, питательностью не блещет (зато богата инженерными коммуникациями).

В итоге в 2011 году липы решили заменить на клены и вязы. Но из них прижилось с десяток саженцев, а в прошлом году одно из выживших деревьев повалил штормовой ветер. На этом у садовников уже было опустились руки. Власти сообщили жителям, что больше высаживать зелень здесь не станут, ведь это бесполезно.

– Но в этом году у Гостиного Двора все-таки планируется опять высадить липы – 34 дерева, – сообщили в Комитете по благоустройству. – Такое решение приняли с учетом рекомендаций Комитета по охране памятников по породному составу.

Чтобы труды не пропали даром, в ход пойдут крупные саженцы, новый грунт и подкормка, а на зиму деревца будут закрывать от снега и мороза.

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