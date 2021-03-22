Умер Юрий Смирнов, старейший музыкант оркестра петербургского БДТ

Умер старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов / Фото: БДТ имени Товстоногова

В Санкт-Петербурге умер композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов. Об этом в понедельник, 22 марта 2021 года, рассказали в БДТ имени Товстоногова, в оркестре которого музыкант прослужил почти 60 лет.

- С прискорбием сообщаем, что 21 марта на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ. Юрий Алексеевич был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино, - рассказали в театре.

Музыкант окончил Ленинградский государственный институт культуры в 1968 году. Юрий Смирнов также был известен, как педагог - его собственная школа гитарной игры пользовалась большой популярностью среди музыкантов.

Напомним, что БДТ на время переезжает на другие площадки из-за капитального ремонта.