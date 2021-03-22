Население Петербурга сократилось на 12 тысяч человек за время пандемии

Население Петербурга в 2020 году сократилось на 12 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За время пандемии в 2020 году в Санкт-Петербурге уменьшилось число населения на 12 тысяч человек. Такие цифры в понедельник, 22 марта 2021 года, озвучил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Согласно его данным, на 1 января в городе на Неве живут 5 миллионов 385 тысячи человек.

- На 1 января 2020 года население Петербурга составляло 5 миллионов 398 тысяч человек, - добавил глава комитета.

Также он отметил, что убыль населения связана не только с пандемией, но и снижением рождаемости. За год в Петербурге родились чуть более 55 тысяч малышей, что меньше, чем годом ранее. А смертность, при этом, увеличилась на 23 процента.

Поток мигрантов тоже снизился почти в три раза - 5,2 тысяч человек в 2020 году против 14,5 тысяч в 2019 году.