Три тысяч петербуржцев отправятся в армию весной 2021 года

В весенний призыв-2021 в Петербурге на службу уйдут около трех тысяч горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около трех тысяч петербуржцев отправятся служить в армию весной 2021 года. Это уже третий по счету призыв в Северной столице, который вынужденно пройдет в условиях ограничений по коронавирусу, чтобы призывники случайно не подхватили инфекцию. В Смольном надеются на высокую организацию процесса.

- Осенью для прохождения службы в Петербурге направили 2730 молодых людей. В том числе в роту почетного караула пошли 88 человек. Кроме этого в городе полностью выполнили план подготовки будущих солдат по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что призыв в армию начнется по традиции с 1 апреля и продлится по 15 июля. Военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский заверил, что во всех призывных пунктах есть необходимые средства индивидуальной защиты и санитарное «имущество». Также город выделит помещение для изоляции тех призывников, кто ждет результаты теста на COVID-19.