Новая партия вакцины от коронавируса поступит в ближайшие дни в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург в следующие два дня поступит новая партия "Спутника V". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург в ближайшие два дня, то есть до 25 марта, поступит очередная партия вакцины от коронавируса. Как рассказали в городском Межведомственном совете по борьбе с COVID-19, это будет все тот же «Спутник V». Сейчас прививка очень нужна Северной столице поскольку ее запасы в поликлиниках истощаются, а некоторые пункты и вовсе закрылись из-за отсутствия доз. Предыдущая поставка вакцины была совсем небольшой – всего 15 тысяч компонентов.

- Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 34 227 комплектов. Всего на сегодняшний день привились 328 615 человек. Из них 237 044 полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привились 1 028 человек, вторично – 857, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета.

Добавим, что губернатор Северной столицы заявил о выросшем в разы риске заразиться коронавирусом ранней весной.