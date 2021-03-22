Завершены поиски 9-летней девочки, пропавшей без вести в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили поиски пропавшей 9-летней девочки Евы. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Санкт-Петербурге завершили поиски 9-летней девочки Евы, пропавшей без вести в городе Пушкине. Напомним, ребенок пропал в понедельник. Родители девочки забили тревогу и сообщили в полицию. К делу подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они оперативно создали ориентировку и с 16:20 приступили к розыску исчезнувшей Евы. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найдена. Жива! – коротко отчитались поисковики вечером в понедельник в своей группе во «Вконтакте», сигнализируя, чтобы горожане остановились распространять ориентировки.

Подписчики поисковиков тут же принялись выяснять подробности произошедшего, но волонтеры по привычке попросили не засорять чат.

- ПСО «Лиза Алерт» не сообщает подробностей случившегося с пропавшим и не отвечает на вопросы, связанные с обстоятельствами нахождения пропавшего, - пресекли распространение слухов волонтеры.