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Происшествия22 марта 2021 23:40

Завершены поиски 9-летней девочки, пропавшей без вести в Санкт-Петербурге

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили последние новости спецоперации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге завершили поиски пропавшей 9-летней девочки Евы. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Санкт-Петербурге завершили поиски 9-летней девочки Евы, пропавшей без вести в городе Пушкине. Напомним, ребенок пропал в понедельник. Родители девочки забили тревогу и сообщили в полицию. К делу подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они оперативно создали ориентировку и с 16:20 приступили к розыску исчезнувшей Евы. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найдена. Жива! – коротко отчитались поисковики вечером в понедельник в своей группе во «Вконтакте», сигнализируя, чтобы горожане остановились распространять ориентировки.

Подписчики поисковиков тут же принялись выяснять подробности произошедшего, но волонтеры по привычке попросили не засорять чат.

- ПСО «Лиза Алерт» не сообщает подробностей случившегося с пропавшим и не отвечает на вопросы, связанные с обстоятельствами нахождения пропавшего, - пресекли распространение слухов волонтеры.

ЧП