Петербуржцу дали два года колонии за удар ножом в ягодицу собутыльника в День святого Валентина

Петербуржца посадили на два года в колонию за изрезанную ягодицу собутыльника. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге отправили на два года в колонию строго режима мужчину, вонзившего нож в ягодицу собутыльника. Все произошло 14 февраля 2020 года, в День святого Валентина. Приятели выпивали на кухне в квартире одного из домов на Старорусской улице. Градус повышался, а вместе с ним и накал страстей. Из-за какой-то мелочи знакомые поссорились и началась драка.

- Осужденный умышленно нанес приятелю не менее 1-го удара в область груди предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Также преступник нанес потерпевшему не менее 2-х ударов в область правой ягодицы и правого бедра, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.

В итоге потасовки изрезанный мужчина получил тяжкий вред здоровью, его обидчика задержали. Судили его по статье за умышленное причинение вреда здоровью. Ему грозило до 12 лет лишения свободы, но он получил в 6 раз меньше.