Петербургские депутаты советуют купить абонемент, чтобы не погореть на платных парковках

В ЗакСе напомнили удобный способ заплатить за платную парковку в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат ЗакСобрания Денис Четырбок прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге на 92.0 FM» увеличение количества платных парковок в Центральном районе города. Напомним, до конца 2021 года в Северной столице добавят еще 71 такую стоянку. Автолюбители ругают нововведения, а пешеходы торжествуют. В парламенте же стараются найти компромисс.

- Насколько мне известно, 1800 рублей в год льготный абонемент стоит, если вы зарегистрированы в той зоне, где будет платная парковка. Выгоднее его приобрести. Но если квартира в долях, то не более двух талонов получат собственники. Нарушителей сейчас будут выявлять активнее, у уполномоченных на штрафы лиц есть доступ к базам данных, проверки ведутся, - сообщил Четырбок.

По мнению парламентария, платная парковка будет оправдывать себя только тогда, когда водители смогут без проблем заплатить за услугу, паркоматы сейчас нравятся далеко не всем.