Погода в Санкт-Петербурге: 23 марта 2021 года будет потепление до +3 градусов и солнце

"КП" узнала все о погоде в Санкт-Петербурге на 23 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 23 марта 2021 года. Оттепель наконец-то отвоевала у зимы конец первого месяца весны в Северной столице. 24 марта в городе и вовсе обещают уже + 7 градусов. А пока, во вторник, остается довольствоваться в лучшем случае 3 градусами тепла. Ночь и утро между тем будут холодными.

- 23 марта 2021 года в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. День пройдет без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный 3-8 м/с, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, днем потеплеет от +1 до +3. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем мало меняться, - рассказывают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что за прошедшую, третью по счету, весеннюю неделю в Северной столице выпало больше 12 сантиметров снега. Больше метелей синоптики вроде как не прогнозируют.