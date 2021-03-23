«Газель» сгорела во дворах на улице Дыбенко и едва не прихватила с собой «Волгу» с «Нивой»

Вечерний пожар произошел в Невском районе города. Фото: vk.com/spb_today / Инна Орлова

Огненное в прямом смысле зрелище могли видеть из своих окон жители дома 15 по улице Дыбенко. Поздним вечером 22 марта у них во дворе загорелась «Газель»-фургон. Огонь распространился быстро и едва не уничтожил стоявшие рядом отечественные легковушки.

- На Дыбенко у дома 15 сгорела «Газель», рядом пострадали «Нива» и «Волга», -сообщили местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что обычно машины сгорают практически моментально, пожарные примчались быстро и успели потушить пламя. Хоть «Газель» и выгорела дотла, но соседние машины удалось спасти, они лишь частично пострадали от огня.

- К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и девять человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Причины пожара устанавливаются.