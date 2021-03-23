Казанский собор из снега появился в центре Петербурга

Рядом с настоящим собором также хватало снега. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна скульптура из снега порадовала жителей Санкт-Петербурга. Ранее горожане уже могли лицезреть Ростральные колонны (во дворе на Ланском шоссе) или динозавров с героями советских мультфильмов (в Комарово). А на этот раз неизвестные умельцы создали из неубранных сугробов копию Казанского собора. От настоящего собора до нее всего пять минут пешком.

- Жители Петербурга подошли со вкусом к классическому развлечению — лепке из снега. Вместо снеговика или крепостных стен, на Большой Конюшенной улице горожане воссоздали Казанский собор, - пишут «Невские новости».

Судя по фото, скульпторам пришлось собрать весь снег с газонов, чтобы скатать из него основу для своего произведения. Центральная часть собора выполнена довольно точно, а вод на «крылья» с колоннадой сил у авторов уже не хватило.

Напомним, что создателем настоящего Казанского собора является бывший крепостной, русский художник и архитектор Андрей Воронихин.