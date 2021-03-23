Число умерших от коронавируса выросло в Петербурге почти на 9%

Темпы снижения второй волны ковида снова замедлились. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность от коронавируса выросла в Петербурге почти на 9%. Такой результат по итогам прошлой недели зафиксировали специалисты Межведомственного координационного совета, отслеживающие ситуацию с распространением ковида в городе.

- Прибавка нарастающего итога умерших за неделю составила 8,72%, - говорится в информационной справке Смольного.

В абсолютных цифрах это выглядит так: 10 неделя - 298 умерших. 11 неделя - 324 умерших. Напомним, что сначала пандемии жертвами коронавируса стали 11 952 петербуржца.

Также специалисты отмечают выросшее 3,27% число обращений к врачам пациентов с коронавирусом и прибавку по госпитализациям на 3,4%.

Есть и падение на 42, 31% количества выздоравливающих. Впрочем, последнее объяснимо меньшим по сравнению с пиком второй волны числом заражений.

- В целом тенденция к снижению распространения инфекции сохраняется, но темпы замедлились. -отмечают в координационном совете.