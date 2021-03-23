Петербург пережил последнюю холодную ночь весны

Сильных морозов в Петербурге больше не будет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшая ночь в Петербурга стала последней холодной ночью весны. По крайней мере так заявляют метеорологи, дающий прогноз на резкое потепление. Если днем во вторник будет всего до +3 градусов, то уже завтра будет до +8.

- Санкт-Петербург: старт потепления. 23 марта метеорологические условия будет определять проходящий по региону с запада на восток теплый атмосферный фронт. Его воздействие на погоду ограничится в натекании облачности, развороте ветра на южные румбы и повышении температуры, а вот вероятность осадков будет невелика, - сообщает на своей страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Как ранее рассказал «Комсомольской правде» сам метеоролог, в городе начнется долгожданный поворот на весну. Дневные температуры будут достигать +10 градусов. При этом ночью показания термометра будут падать до небольшого «минуса», что грозит гололедом на дорогах. Но сильных морозов более быть не должно.